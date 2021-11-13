Simge Ünal’dan yeni rekor! 5 günde 7 defileye çıktı

Ünlü model Simge Ünal başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden Ünal, yeni bir rekora daha imza attı. Güzel model, önceki hafta beş günde üç ayrı ülkede yedi defilede boy gösterdi. Podyumların açılışını ve kapanışını yapan Ünal, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Katıldığı bir defilede çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşan güzel model, önümüzdeki günlerde yeniden podyuma çıkmaya hazırlanıyor.