Geçtiğimiz yıl yaptığı “Fakir birisiyle sevgili olmam” açıklamasının ardından gündem olan Simge Ünal, AVM tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarını karşısında gören Ünal, poz verdiği sırada kalbini aşka araladığını açıkladı.

Güzel model, günlerce konuşulan açıklaması hakkında “Evet öyle haberlerim çıkmıştı. Ayrım yapmıyorum asla ama karşındaki insanın akıllı ve işinde başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatımda birisini istemiyordum ama düşüncem değişti sanırım. Aşık olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.