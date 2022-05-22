Türk popunun en çok beğenilen isimlerinden Simge Sağın, şehir şehir gezerek konserlerine tam gaz devam ediyor. Derin dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı son olarak, siyah ceket altına giydiği aynı renkli sütyenle tamamladığı kombiniyle adından söz ettirmeyi başardı.

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz akşam İstanbul Sultangazi’de bulunan bir AVM’de sahne aldı. İddialı sahne kıyafetiyle yaklaşık 15 bin müzikseverin karşısına çıkan Simge, dans eşliğinde şarkılarını söyledi. Kendi parçalarının yanı sıra 90’lara damgasını vuran şarkıları da seslendiren şarkıcı, yaklaşık 1,5 saat konser verdi.