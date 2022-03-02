Simge Sağın, 2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye almış ve içini değiştirmek için 280 bin TL masraf yapmıştı. 2021 yazından bu yana 70’in üzerinde konser veren ünlü şarkıcı adres değiştirdi.

Posta’nın haberine göre; Galata’da olan deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. İddialara göre değeri yaklaşık 7.5 milyon TL olan evi, ünlü şarkıcının alıp almayacağına ise bir süre oturduktan sonra karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan, evin sahibi ile anlaşıp tapuyu alırsa stüdyosunu da daireye taşıyacak.