40 yaşındaki Simge Sağın, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Üzülmedin mi?, Yankı, Miş Miş gibi şarkılarda müzik piyasasına damga vuran başarılı şarkıcı, sesinin yanında cesur sahne tarzıyla da çok konuşuluyor.

Her giydiği sahne kostümü çok beğenilen Sağın’ın son tarzını takipçileri beğenmedi! Sağın, en son verdiği konserde Gold mini ve göğüs dekolteli bir kostüm ve siyah yüksek topuklu açık ayakkabı tercih etti.

Sağın’ın tarzını beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu. Beğenmeyen takipçilerden Sağın’ın kıyafetine ilginç yorumlar geldi.

Simge’ye “Bu elbise seni bambaşka yapmış”, “Yine dekolteler yarışıyor” eleştirilerinin yanında “Elbise ayakkabı uyumu olmamış”, “Normalde süper giyinir bu elbise onu farklı biri yapmış” yorumları yapıldı.