Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnedeki pozlarıyla sosyal medyada kendinden söz ettirmeye devam etmektedir. İddialı pozlarıyla bilinen Sağın, konserinde giydiği sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Simge Sağın’ın, “Miş Miş, Öpücem” gibi şarkıları ile büyük bir başarı yakaladı. Bu parçalarla müzik kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Sağın, sık sık sahne alarak giydiği kıyafetlerle de dikkat çekmeye başladı. Başarılı şarkıcı, sahnede verdiği pozlarıyla sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

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