Yeni yılı İstanbul Florya’da eğlenceli bir konserle karşılayan ve sevenlerine keyifli anlar yaşatan Simge Sağın, iddialı kostümüyle de dikkatleri üzerine topladı.

Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “2022’yi bitirdik artık, yeni bir yıla giriyoruz. Çok yoğun geçti benim için. Çok fazla konser, çok fazla tatil yapma fırsatım oldu. Çok verimli ve güzel bir sene oldu benim için. Konser sayısı çok fazlaydı. Çıkardığım işlerden çok keyif aldım. Kendime bolca vakit ayırdım” ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı, parlak taşlarla kaplı ve derin yırtmaçlı kostümüyle göz kamaştıran Simge, basın mensuplarının kendisine yönelttiği “Bu sene sahne kıyafetleri çok konuşuldu. Birçok tartışma konusu da oldu. Bu yorum ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Kıyafetlerin konuşulması normal. Daha da çok konuşulacak. Her sene de konuşulmaya devam edecek. Çünkü sahnede görsel olarak da seyirciye bir şey sunmak lazım. Birçok arkadaşıma da yakışıyor böyle giyinmek” diyerek cevap verdi.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda konser öncesi rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılması ile ilgili de konuşan şarkıcı Simge, “Bir konserim maalesef iptal olmak zorunda kaldı. Sahneden önce aldığım bir virüs ile ilgili. Çok ağır bir hastalık süreci yaşadım. Bağırsak enfeksiyonu geçirdim. Hemen toparladım, sağlıklı bir şekilde konserleri bitirdim. Şu an iyiyim. Yıkılmadım ayaktayım. Gribi de pandemiyi de sağlıklı şekilde atlattık. 2022 beni yıkamadı” dedi.

2023 yılı için bir sürprizi olduğunu da ekleyen Simge, “Ersay Üner, Onur Özdemir var. Çok sürpriz isimler ile çalışacağız. Şahane bir albüm hazırlıyorum. Sevenlerim yeni yılda Simge Sağın şarkılarına doyacaklar” diyerek müjdeli haberi verdi.