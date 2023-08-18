Tarihi 150 yıllık öncesine dayanan Şile Bezi, İstanbul’un coğrafi işaretli ilk değeri olarak, geçmişi geleceğe taşımaya devam ediyor. İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ve Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, kadınların yüzyıllar öncesine dayanan emeğini dünyaya tanıtacak.

Türkiye’nin en köklü festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde gerçekleştirilen “Ritüelleriyle Şile Bezi” etkinliğinde şile bezinin üretim süreci birebir canlandırıldı. A-la Kadınlar Plajı’nda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır’ın yanı sıra davetliler katıldı. Şile Bezi Dokuma Atölyesi’nde çalışan kadınların sahilde kurulu ocak ve tezgahlarda üretim sürecini canlandırdığı “Ritüelleriyle Şile Bezi” etkinliği davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

“Şile Bezi Üretim Tesisi” Açılıyor

Şile Bezi’ni dünyaya tanıtmak için çıktıkları yolda yapılan önemli çalışmaları hatırlatan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Başkanı olduğumda bir hayal kurduk. Bu hayali gerçekleştirmek için de ciddi adımlar attık, projeler ürettik. Köy atölyelerimizde eğitimler verdik, bez üretimine başladık. Şimdi ürünlerimizi çıkarmak ve ürünlerimizin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile belediyemiz tarafından projelendirdiğimiz Kolektif Tasarım Merkezi’mizi hayata geçirdik. Sırada temelleri geçtiğimiz yıl atılan Şile Bezi Üretim Tesisimiz var. Onun açılışını 2 ay içinde yapacağımızı buradan müjdeliyorum” dedi.

“Şile Bezi’mizi Dünyaya Tanıtacağız”

İSTKA tarafından desteklenen ve Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Kolektif Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde kısa sürede yüzlerce kadının üretim süreçlerine dahil olduğunu da kaydeden Başkan Ocaklı, “Bu merkezimizde kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın hepsi birbiriyle koordineli projeler. Üretim Tesisimizin de hayata geçmesiyle, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, Kolektif Tasarım Merkezi ve üretim tesisimiz, ilçemizde çok önemli bir gücü yeniden hayata geçirmiş olacak. Şile Bezi’mizi de Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifimizi de büyütecek olan sizlersiniz. Biz bu süreçte sizleri desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Şile Bezi’mizi hep birlikte tüm dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

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Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına 100 Metre Şile Bezi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa Genç liderliğinde gerçekleşen etkinlikte kök boyaların kullanıldığı 100 metrelik kumaş boyama işlemi, tarihi yeniden canlandırdı. Katılımcılar sahil kenarında bir araya gelerek bezin renklerini denizde buluşturdu. Bu anlamlı eylem, sadece geçmişe saygı göstermekle kalmadı, aynı zamanda geleceğe duyulan umudu da temsil etti.

Bu seremoni, geleneksel el sanatlarının modern dünyada nasıl yaşayabileceğini ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini vurguladı. Geçmişin ve geleceğin ritmi, renkleriyle denizde dans ederken, katılımcılar unutulmaz bir anıya imza attı. Şile Bezi Seremonisi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarında geleceğe ışık tutan bir etkinlik olarak tarihe geçti.