Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam Almanya’nın Mannheim şehrinde harika bir konser verdi. Türk ve Alman hayranlarıyla bir araya gelen Sıla, en sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte seslendirdi. Ünlü şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde bir sürpriz yaparak, ‘O Ses Almanya’ yarışmasında gerçekleştirdiği başarılı performansıyla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı’yı sahneye davet etti. Kendisinin de bir Sıla hayranı olduğunu anlaşılan Avcı, ünlü şarkıcının ‘Oluruna Bırak’ şarkısını söyledi. İkilinin düet yaptığı anlar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sıla’dan Zeynep Avcı’ya destek geldi

Bir süredir Almanya’da sahne alan Zeynep Avcı’ya, Türkiye’de yapmak istediği müzik çalışmaları için Sıla’nın destek destek olacağı söyleniyor. Aynı zamanda, Avcı’nın Türkiye’de yayınlayacağı ilk single’ını, Sıla’nın hazırlayacağı ve piyasaya sunulmasına yardımcı olacağı öğrenildi. Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz ekim ayında birçok şehirde verdiği konser veren Sıla, 10 Aralık tarihinde İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak.