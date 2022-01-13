Bir süredir birlikte olan Sıla ve İlker Kaleli çifti ilk kez ele görüntülendi.

Yaklaşık bir senedir birlikte olan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli çifti, Kaleli‘nin Rumelihisarı’ndaki evinden çıkarken görüntülendi. İlk kez el ele görüntülenen ünlü çift, bu yaz evleneceklerine dair soruyu yanıtsız bıraktı. Muhabirlere teşekkür eden çift, araçlarına binerek uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Kaleli‘ye olan aşkı için, “İnsanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş” demişti.