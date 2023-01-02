Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinden Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör ikilisinin sette başlayan arkadaşlıkları yeni yılla birlikte aşka dönüştü.

Yılı Çeşme’de beraber sonlandıran oyuncu çift, birlikte yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini şaşırttı. Çeşme tatilleri sonrası İstanbul’a dönmek için yola çıkan Türkoğlu ve Güngör trafik kazası geçirdi. Büyük tehlike atlatan ikiliden yakışıklı oyuncunun aracı fazlasıyla hasar alırken, iki oyuncuya da bir şey olmadı.