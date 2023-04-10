Ekranların sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan Yalın’ı dinlemeye gitti.

Depremzede kız çocuklarının eğitimini için konsere destek veren 23 yaşındaki oyuncu, “Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı. Soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar” ifadelerini kullandı.

Çekimlere bir süreliğine ara verildiği söylentilerine açıklık getiren Türkoğlu, Biz çekimlere devam ediyoruz. RTÜK böyle bir karar verdi. Dava süreci devam ediyor. Bu konuda konuşmam da pek doğru olmaz diye düşünüyorum. ‘Sansür’ dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce bir şekilde dile getirmeliyiz” dedi.

Güzel oyuncu, gazetecilerin özel hayatına dair soruları üzerine ise “Hayatımda biri yok ama bugün Yalın’ı dinleyince aşık olasım geldi. Kader, kısmet bu işler. Her şeyden önemlisi; karşımdaki insanın bana bütün saflığıyla yaklaşmasını isterim” diyerek yanıt verdi.