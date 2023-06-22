Türkiye’nin sevilen kişisel bakım ve güzellik perakende zinciri Watsons Türkiye, son dönemin başarılı oyuncularından Sıla Türkoğlu ile iş birliğine imza attı. Duru güzelliği ve pürüzsüz cildiyle dikkat çeken oyuncu Sıla Türkoğlu ilk defa bir markanın yüzü oldu. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde satılan Kore Güzelliğinin sevilen markası Pure Beauty ve Sıla Türkoğlu birlikte harika bir uyum yakaladı.

Cildinin sağlıklı görünümünü korumak için kullandığı ürünleri hassasiyetle seçtiğini belirten Sıla Türkoğlu, iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Mesleğim gereği günün önemli bir kısmını makyajlı geçiriyorum. Cildimin canlı ve sağlıklı görünümünü koruması için kullandığım bakım ürünlerinin cildimle uyum içerisinde olmasını önemsiyorum. Ayrıca günlük hayatın koşuşturması içinde çok yönlü koruma sağlayan ürünlere ihtiyaç duyuyorum. Nemlendirme, güneş koruma ve renk görünümü eşitleme gibi birçok etkiyi bir arada sunan Pure Beauty BB & CC kremler ile gün boyu doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmek mümkün. Yoğun tempomda hızla tazelenmeye ihtiyacım olduğu anlarda birden çok etkisiyle birden güzellik getiren Pure Beauty BB & CC kremlerini kullanarak kendimi yenilenmiş hissediyorum.”

Pure Beauty ile “Kore güzelliği”ne ulaşmak çok kolay

Türkiye’nin sevilen ve sadece Watsons’ta satılan “Kore Güzelliği” cilt bakım markası Pure Beauty, birden çok etkisiyle sade ve etkili bir bakım sunuyor. Pure Beauty ürünleri, cilt bakımında anında tazelik ve güzellik arayanların favorileri arasında yer alıyor. Tazelenmiş bir ciltte kusursuz kapatıcılık isteyenler Pure Beauty BB Krem’i; parlak bir görünüm ve cilt tonu görünümü eşitliği isteyenler ise Pure Beauty CC Krem’i kendi cilt tiplerine göre seçebilirken cilt bakımında makyaj etkisi arayanlar her iki ürünü de rahatlıkla kullanabilir.

3D mağaza ve outdoor kullanımı

Perakende ve kozmetik sektöründe yeniliklerin öncüsü olan Watsons Türkiye,

Sıla Türkoğlu iş birliğinde de yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Büyük bir medya yatırımı yapan marka özellikle 3D kullanımıyla, İstanbul İstinyePark AVM ve Antalya Terracity AVM Watsons mağaza içi kolonları ile; Ankara Kızılay AVM, Fenerbahçe Ülker Stadyumu ve Akmerkez AVM dijital ekranlarındaki 3D outdoor tasarımlarıyla karşınıza çıkıyor.