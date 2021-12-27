İlker Kaleli ile bir süredir aşk yaşayan başarılı şarkıcı Sıla, ‘Pazar Sürprizi’ne özel hayatıyla ilgili konuştu. “Nasıl tanıştınız?” sorusuna Sıla; “Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş” yanıtını verdi.

Başarılı şarkıcı Sıla, “İlker Kaleli aşkını kelimelere döksen, ne söylersin?” sorusuna ise, “Onun için yeni şarkılar yazdım. Tam tarih söylemek doğru olmaz ama baharda yeni şarkılarla buluşacağız”dedi.

“Aşkın için yaptığın en çılgınca şey neydi?” sorusuna ise Sıla’dan itiraf geldi. “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var. ‘Heyt kalkın ulen’ diye Bodrum sokaklarında bağıra çağıra gezdim” dedi.