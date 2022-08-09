Özel hayatıyla ilgili zaman zaman magazin gündeminde yer alana Sıla Gencoğlu, dün yaptırmış olduğu covid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Instagram hesabının hikayeler bölümünden konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla üzücü haberi paylaştı.

Yaşanan bu durum nedeniyle önümüzdeki günlerde sahne alacağı tüm konserlerin ertelendiğini söyleyen Sıla, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserlerimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek… Kendinize çok dikkat edin, virüs kol geziyor, vakalar tavan.”