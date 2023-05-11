Bir süredir İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ile kutladı.

Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, bugün 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

42 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına “Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye…” notunu düştü.

İşte o paylaşımdan görüntüler…