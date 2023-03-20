Ünlü şarkıcı Sıla, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi için Ankara Congresium’da sahne aldı. Tüm gelirinin Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağışlanacağı konseri izlemeye, 2 bin 800 kişi gitti. Ünlü şarkıcı, gece boyunca sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

“Normalleşmeye çalışıyoruz ama kolay olamayacak. Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde buradayız. Utancımız o kadar büyük ki… Nasıl kapatırız da bilmiyorum. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hiç aklınız kalmasın, yardımlarınızın hepsi bizden geçerek sahiplerine ulaşacak. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak, omuz omuza, yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz. Bu yüzden konsere farklı bir repertuvar hazırladım. Dinlerken siz de rahat olun. Suçluluk duygusunu birlikte dağıtalım.” sözleriyle açılış yapan Sıla, seyircilerine duygu dolu anlar yaşattı.

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