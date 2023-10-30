İnternet kullanıcılarının zevklerine göre pek çok web sitesi bulunuyor. Bunlardan bazıları sosyal medya platformları olurken bazıları ise vakit geçirmek için kurulan ilginç sistemlerdir. İşte sizin de zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız en keyifli ve eğlenceli 10 internet sitesi…

1. thispersondoesnotexist.com

Bu ilginç internet sitesi dünya üzerinde var olmayan insan yüzlerini bize fotoğraf halinde sunabiliyor. Siteyi her yenilediğinde farklı yüzlerle karşılaşıyorsunuz.

2. futureme.org



Bu internet sitesi sayesinde planlı e-postalar oluşturarak gelecekteki kendinize mail gönderebilirsiniz. Oldukça ilginç bir düşünceyle hazırlanan bu site ile 2072 yılına kadar kendinize bir şeyler yazıp zaman içerisinde ne gibi farklılıklarla karşılaştığınızı görebilirsiniz.

3. findtheinvisiblecow.com



Çocukken oynadığınız sıcak-soğuk oyunundan esinlenerek hazırlanan bu internet sitesinde farenizle sayfada bulunan gizli bir ineği sıcak-soğuk yönlendirmesiyle bulmaya çalışıyorsunuz.

4. ihatemyroommate.net



Beraber yaşadığınız oda veya ev arkadaşınızın hoşunuza gitmeyen davranışlarını anonim olarak şikayet edebileceğiniz bir internet sitesidir Birbirinden komik ve ilginç şikayetleri okuyarak güzel vakit geçirebilirsiniz.

5. ocearch.org



Köpek balıkları, deniz kaplumbağaları ve foklara yerleştirilen izleme cihazları sayesinde gelişimlerini ve okyanusta kaydettikleri yolu canlı bir şekilde seyredebileceğiniz bir internet sitesidir. Ayrıca istediğiniz bir canlıyı favorilerinize ekleyip istediğiniz zaman takibini sürdürebilirsiniz.

6. thisissand.com



Farklı renklerdeki kum taneleriyle ortaya sanat eserleri çıkarabileceğiniz keyifli bir internet sitesidir.

7. flightradar24.com



Bu site ile dünyadaki bütün uçakların kalkış yaptığı ve gittiği yerleri, hatta şu anda nerede olduklarını canlı bir şekilde harita üzerinden takip edebilirsiniz.

8. geacron.com



M.Ö. 3000 yılından günümüze kadar geçen zamanda dünya siyasi haritasında yaşanan değişiklikleri gösteren bir internet sitesidir. Tarihe ilgisi olanlar ve ülkelerin kuruluşlarını araştıracaklar için güzel bir sitedir.

9. weavesilk.com



Bu internet sitesinde, fare imleciniz ile açılan sayfa üzerinde birbirinden farklı renklerle neon şekiller oluşturup, göz alıcı bir görüntü oluşturabilirsiniz.

10. apod.nasa.gov



Son olarak uzayseverlerin çok seveceği bu site, her gün uzayın en yeni fotoğraflarını yüksek kalitede sunuyor.