Müziklerini S. Selin Sağol Sade’nin yaptığı ve Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye koyulan Sihirli Gemi bir defa daha “perde” diyor. Geçtiğimiz yıl çocukların yoğun ilgisiyle görkemli bir sezon geçiren oyun, minik tiyatro severlere bu yıl da keyifli anlar yaşatacak. Yıl sonuna kadar her Cumartesi saat 14.00’da ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak Sihirli Gemi, yıldız tozlarını çocukların üzerine serpecek. Ezgi Deniz Alpan’ın yazdığı, Sertaç Aydın’ın yönettiği Sihirli Gemi; çevre ve deniz kirliliği konusundaki farkındalığın önemini vurguluyor. Oyunun koreografisi ise Mutlu Akgün Gökalp imzası taşıyor.

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