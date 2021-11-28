Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk kız çocukları Zehra’yı 2017 yılında kucağına alan çiftten Ersubaşı, Zeynep Nisa isimli ikinci kızlarını 2019 yılında dünyaya getirmişti. Aradan geçen iki yılın ardından geçtiğimiz yıl eylül ayında anlaşmalı olarak yollarına ayıran Ersubaşı ve Keser, kendilerine bir şans daha tanıyarak ilişkilerine yeniden başladılar.

Çift, birlikte verdiği pozları Instagram hesaplarından paylaşarak barıştıklarını duyurdu. Ersubaşı’nın “Kalbim” notuyla paylaştığı fotoğrafa eski eşi Mustafa Can Keser “Minik kuş geri döndü’ şeklinde yorum yaptı. Keser ise Ersubaşı ile olan pozunu “Mis Kokulum, can parçam” notuyla paylaşırken Ersubaşı fotoğrafa, “Can parçam” yorumunu yaptı.