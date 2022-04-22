Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları son halleriyle gündem olmaya devam ediyor. O dönemin çocuk oyuncuları Ceren, Cem, Çilek, Toprak, Tuğçe ve Kerem hâlâ görüşmeye devam ediyorlar. Sihirli Annem’in Kerem ve Ceren’i yıllar sonra bir araya geldi. Gizem Güven ve Michelle Cedolin, Sihirli Annem izleyicilerini o günlere götürdü.

Devamlı olarak görüşen genç oyuncular, bu buluşmalardan iç ısıtan fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Gizem Güven ve Michelle Cedolin yıllar önce bir sahneden çekilen ikonik fotoğraf ile aynı pozu verdi.