‘Sihirli Annem’ dizisinin Tuğçe’si olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl ‘şiddet’ ve ‘ihanet’ iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bir kez daha ayrılmıştı. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu.

“GÖĞÜS BÜYÜTME OPERASYONU GEÇİRDİM”

Vaktinin büyük bir bölümünü çocuklarına ayrıan Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı.

Ünlü oyuncu “Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu geçirdim. Bir de dudağımda dolgu var” dedi. “Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor” ifadelerini kullandı.