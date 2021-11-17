Sicilya Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

İtalya’nın modern şehirlerinden birisi olan Sicilya hakkında günümüzde birçok doğru sanılan ama aslında yanlış bilgi olan birçok bilgi bulunuyor. Sicilya adası geçmişten günümüze her daim önemli bir stratejik konumda yer almıştır. Sicilya günümüzde dahi önemi koruyan adalardan birisidir. Sicilya hakkında birçok sıra dışı yanlış bilgi bulunuyor. Bu bilgiler şu şekildedir;

1 – Sicilya İtalya’nın bir şehridir.

Bu bilgi hemen herkes tarafından yanlış bilinen bir bilgidir. Sicilya İtalya’nın 20 bölgesinden biri konumdadır. Ancak günümüzde kendi iç işlerinde bağımsız özellikte bir ülke konumundadır. Yani İtalya’ya sadece dış işlerinde bağlı bir bölge konumundadır.

2 – Sicilya’nın ilk yerli halkı İtalyan’dır.

Yanlış bilinen bilgilerden birisi de Sicilya’nın her daim İtalyan toprağı olduğu bilgisidir. Ancak bu bilgi tarihi kaynaklarda gerçeği hiçbir şekilde yansıtmıyor. Sicilya’nın ilk yerli halkı Sicianilerdir. Daha sonrasında ise adada diğer yerli halklardan olan Siculilerle rekabet baş gösterdi. Bunun neticesinde Sicaniler adadan sürülmek zorunda kaldı.

3- Sicilya bir yarım adadır.

Bu bilgide çoğu coğrafya bilmeyen kişiler tarafından yanlış biliniyor. Sicilya herhangi bir yarımada değildir. Sicilya günümüzde geçmişten bugüne Akdeniz’in en büyük ve en görkemli adası konumundadır.

4- Sicilya’nın başkenti yoktur.

Günümüzde birçok kişi Sicilya’nın kendine has bir özerk devlet olduğu bilgisini bilmemektedir. Ancak günümüzde Sicilya bir özerk devlet statüsüne sahip durumdadır. Bunun yanında kendi devletinin Palermo adını verdiği başkenti bulunuyor.