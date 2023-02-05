Afşin Kum’un aynı isimli distopya türündeki eserinden uyarlanan ‘Sıcak Kafa’ dizisinin ilk sezonu 2 Aralık 2022’de yayınlanmıştı. Netflix Türkiye’nin sekiz bölümden oluşan yerli dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun iptal edildiği öğrenildi.

Dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren Şevket Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi şu sözlerle verdi:

“Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton”

Paylaşıma “2. sezon yok mu yani?” yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği “Yok” yanıtıyla ‘Sıcak Kafa’ dizisinin final yaptığını açıkladı. Aynı zamanda dizinin yazarı Afşin Kum’un “Uçak havada kaldı” yorumu dikkatlerden kaçmadı.