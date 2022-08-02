Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Verdiği iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen, son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Mini elbisesiyle büyüledi

Özel hayatını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Sibil Çetinkaya, son paylaşımıyla herkesi büyüledi. Ünlü fenomen, siyah mini elbisesiyle çömelerek verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzelliği ve fiziği ile herkesin dikkatini çeken Çetinkaya’nın, fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Takipçileri fotoğrafın altına, “Vücudunuz gerçekten çok güzel” ve “Halis mi senin bu güzelliğin” şeklinde yorumlar yaptı.

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