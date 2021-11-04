Siber güvenlik uzmanları nerede çalışır?

Siber güvenlik uzmanları nerede çalışır? Birçok seçenek bulunmaktadır. Siber güvenlik uzmanlığı son zamanların en popüler iş kollarından bir tanesidir. Özellikle devlet kurumları ve özel sektörlerde rahatlıkla iş bulmak mümkündür. Algoritmaların kontrolleri, sistem açıklarının düzenlemesi ya da verilerin korunması gibi daha birçok iş kolunda çalışma imkanları vardır.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Nedir?

Siber güvenlik uzmanlığı, denildiği zaman internet içerisinde bulunan, her alanda görev alabilen ve web içerisinde, güvenliği sağlamak üzere görevlendirilmiş kişi veya kuruluşlardır. İnternet üzerinde oluşabilecek her türlü tehlikelere karşı önlem almak ve olası sorunlara karşı tedbir almakla sorumludur. Özellikle son yıllarda siber saldırıların artması, verilerin çalınması, şirketlerdeki sistem çökertilmesi gibi saldırılara maruz kalan kişi ya da kuruluşlara çözüm bulan kuruluşlara denilmektedir.

Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

Siber güvenlik uzmanı olmak için, okulların ilgili bölümlerinden eğitim alarak mezun olmak gerekir. Siber güvenlik alanında uzman olmak isteyen kişiler, web ortamında, eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatları bulunmaktadır. Ayrıca şirketlerin siber güvenliğini sağlamak üzere staj yaparak veya şirketlerde siber güvenlik bölümünde çalışarak, uzman olma imkanları bulunmaktadır. Liselerde bilişim mezunu olan kişiler, üniversitede siber güvenlik bölümüne geçmeleri konusunda öncelik sahibi olmaktadır.

Siber güvenlik uzmanı olmak için, alanında teknik eğitimi alanlar, Linux ve Phyton gibi programlama dillerini öğrenmeleri gerekmektedir. Teknik bilgiye sahip olmayan ve eğitimini almayanlar ya da üniversitede ilgili bölümden mezun olmayanlar, özel kurslara katılarak, siber güvenlik uzmanlığı sertifikası almaları gerekir.

Siber Güvenlik Uzmanları Nerede Çalışmaktadır?

Siber güvenlik uzmanlarının çalıştığı alanlar denilince, özellikle devlet kurumları ve büyük şirketler gelmektedir. Siber güvenlik uzmanları kesinlikle iş bulma konusunda sorun yaşamaz. Günümüzde en çok tercih edilen iş kolları arasında siber güvenlik uzmanlığı gelmektedir. Çünkü siber güvenlik uzmanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Web üzerinden internet alanındaki hızlı değişimler ve gelişmelerin yaşanması siber güvenlik uzmanlığına olan ihtiyacın daha çok artmasına neden olmaktadır.

Siber güvenlik uzmanlarının çalıştığı alanlar, sosyal saldırı uzmanlığı, sistem ağı güvenliği, saldır saptama, uygulama güvenliği, mobil güvenlik ya da akıllı ağ güvenliği gibi daha birçok alanda rahatlıkla çalışma fırsatı bulmakadır. Ayrıca siber güvenlik uzmanlarının çalışma alanları içerisinde eğitmen veya danışmak olarak iş bulma imkanı bulunmaktadır. Tüm dünya üzerinde internet kullanıcıların tamamı siber saldırı altında olma ihtimali vardır. Özellikle büyük şirketler siber saldırı konusunda çok iyi önlem almak zorundadır. Günümüz teknolojinin hızla ilerlemesi ve internete olan ihtiyacın artması nedeniyle, siber güvenlik uzmanlığına olan ihtiyacı daha çok arttırmaktadır.

Ayrıca siber güvenlik uzmanlarının görevleri arasında, algoritma sorunlarını çözme ve algoritma geliştirme gibi görevleri vardır. Çalıştıkları şirketin verileri ve dosyaları korumak görevleri arasındadır. Ayrıca devlete ait özel dosyaların ve verilerin korunması gibi görevleri bulunmaktadır.