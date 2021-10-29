Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur ve siber güvenlik uzmanı görevleri nelerdir özellikle son dönemlerde merak edilen ve adından söz ettiren konular arasında yer aldı. Siber güvenlik demek ağların, mobil cihazların, bilgisayarın, elektronik sistemlerin ve aynı zamanda verilerin kötü amaçlı gerçekleştirilecek saldırılara karşı korunmasıdır. Siber güvenlik uzmanı ise bilgi sisteminde yaşanan veya yaşanması muhtemel olan güvenlik açıklarını tespit ederek olası risk ve tehditlerden korur. Ülkemizde ve dünyada siber güvenliğe olan ihtiyacın artmasıyla önemli iş kolları arasında yer alan siber güvenlik uzmanı olmak için gerekli olanlar şu şekilde belirtilmektedir:

Siber güvenlik uzmanı olmak için öncelikli olarak gerekenler kişinin temel network bilgisine sahip olması iyi programlama bilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak olan işletim sisteminin kullanılmasında bilgi ve deneyim olarak hâkim olmak.

Ağ sisteminin yönetimi ve kurulumunda belirli oranda yetkinliğe sahip olmak.

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ise siber güvenlik uzmanı olmak isteyen kişiler için aranan şartlar arasındadır.

olmak isteyen kişiler için aranan şartlar arasındadır. Kişilerin kodlara, bazı istatistiklere ve sayılara hâkim olması gerekmektedir.

İnternet üzerinden siber güvenlik uzmanlığı için alınacak kurslar ve sonunda elde edilecek olan sertifikalar kişilerin siber güvenlik uzmanı olmak için atacakları ilk ve önemli adım olacaktır.

Siber Güvenlik Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Siber güvenlik uzmanı maaşları ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde siber güvenlik uzmanlarının aldığı maaşlar ise, siber güvenlik uzmanının meslekteki hizmet yılına, mesleki tecrübesine, çalıştığı birimdeki meslek ve sorumluluklarına göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde siber güvenlik uzmanının aylık maaşı ortalama olarak 8.750 TL iken, siber güvenlik uzmanı maaşı en düşük olarak 4.000 TL ve en yüksek siber güvenlik uzmanı maaşı 18.000 TL olarak bilinmektedir. Yurt dışında veya Avrupa ülkelerinde ise siber güvenlik uzmanı maaşları yıllık olarak ortalama 95.000 ve 165.500 dolar olarak bilinmektedir.

Devlette Siber Güvenlik Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Devlette siber güvenlik uzmanı alımının özellikle son zamanlarda artış göstermesinin nedeni olarak bakanlıklara gerçekleştirilen siber saldırıların sonucunda çeşitli önlemler alma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Devlette siber güvenlik uzmanı olarak çalışan kişiler sisteme gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıyı engellemek veya anında müdahale etmekle görevlidir. Ülkemizde farklı bakanlıklar bünyesine birçok siber güvenlik ekipleri oluşturulmaktadır. Ülkemizde en son ve bilinen siber güvenlik alımları Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Devlette siber güvenlik ekiplerinde çalışan siber güvenlik uzmanlarının maaşları ekip içerisindeki konuma ve uzmanın tecrübesine bağlı olarak değişmektedir. Devlette siber güvenlik uzmanı maaşı ise ortalama olarak 12.500 TL iken siber güvenlik uzmanlılarının en düşük maaşı 8.500 TL, en yüksek ücret olarak bilinen siber güvenlik uzmanı maaşı 17.900 TL olarak belirtilmektedir.