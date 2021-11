Siber Güvenlik nedir?

Siber Güvenlik mevcut sistemleri, cihazları, ağları ve programları kısacası internete bağlı olarak çalışan her türlü ürün veya yazılımları dijital saldırılara karşı koruyan sisteme siber güvenlik denir. internetin günümüzde yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar, şirketler, kobiler hatta devletler bile birçok bilgisini internete bağlı cihazlarda veya yazılımlarda saklama ihtiyacı duyuyor. Böyle büyük bir sistemde bu bilgilerin iyi bir şekilde korunması ve kötü niyet ile kullanılmasını önlemek siber güvenliğin ilgi alanına giriyor. Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği günümüz dünyasında her ne kadar siber güvenlik adına çalışmalar yapılsa da aynı oranda yeni siber tehditler de ortaya çıkıyor.

Siber güvenlik, şirketler için daha büyük önem arz eden bir durumdur. Şirketler bütün bilgi ve tecrübeleri geleceğe saklamak, kullanmak, işlemek veya satmak için bilgi güvenliğine önem vermek zorundadır. Eğer bilgi güvenliğine önem vermez ve bu konuda kendini geliştirmezse muhtemelen kötü niyetli hackerlar tarafından zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu sistemde siber saldırı alan cihaz, yazılım veya uygulamanın tüm halkaları koruyarak sistemin stabil bir şekilde çalışmasını sağlar. Eğer zincirdeki halkalardan birinin zayıflığından faydalanılarak zarar verme işlemi başarılı olursa diğer halkalarda domino taşı gibi devrilecek ve sistem yanıt vermez hâle gelecektir.

Siber Güvenliğin Boyutu

Siber güvenlik her ne kadar son kullanıcılar için bir zorunluluk olsa da küresel anlamda da mecburiyet gerektiren bir sistemdir. Her yıl siber saldırılar sonucu çalınan verilerin boyutu artmakta ve risk ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 2019 yılında 7,9 milyar kaydın zararlı kişi veya kişilerce ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu oran bir önceki yıla göre %112 daha fazla maalesef. Her yıl katlanarak artan bu tehditlere karşılık 2022 yılına kadar siber güvenliğe yapılan yatırımın 133,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Siber Tehdit Türleri

Siber suç, siber saldırı ve siber terör olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Siber Suç: Maddi kazanç elde etmek amacıyla yapılır.

Siber Saldırı: Politik veya toplumsal sebepler nedeniyle yapılır.

Siber Güvenliğin En Büyük Tehdidi: Kötü Amaçlı Yazılımlar

Kötü amaçlı yazılımlar kullanıcıya e-posta yoluyla veya herhangi bir şeyi indirmek, kopyalamak suretiyle kullanıcının bilgilerine erişmek için yapılan yazılımlardır. Siber güvenli sisteminde en fazla zararı veren türdür. Alınan veriler politik veya maddi çıkar amacıyla kullanılmaktadır. Virüs,truva atı, casus yazılım, reklam yazılımı, botnetler gibi birçok türü mevcuttur.