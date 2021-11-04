Siber Güvenlik Hukuku Nedir?

Siber güvenlik hukuku nedir? Denilince bilişim suçlarının tamamına denilmektedir. Teknolojinin hızla büyümesine bağlı olarak siber suçların arttığı görülmektedir. Güvenlik açıklarının oluşması, siber saldırılara davetiye çıkarır niteliktedir. Kişisel bilgilerin korunması ve gizliliği denildiğinde akıllara siber güvenlik gelmektedir.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik nedir? İngilizce bir kelimedir ve dilimizde kullanılmaya başlanmıştır. Siber güvenlik denildiği zaman, kişisel verilerin ve bilgilerin koruma güvenliği anlamına gelmektedir. Sanal dünya içerisinde, internet üzerinde kişisel bilgilerin ya da verilerin korunması anlamına gelir.

Siber Suçlar Hangileridir?

Siber suçlar, arasında, siber dolandırıcılık, siber casusluk, siber şantaj, siber gasp gibi suçları kapsamaktadır. İnternet ortamında bulunan, bütün insanların ortak kullanılan ağdır. Aynı zamanda dünyada interneti kullanan bütün insanların, verilerinin toplandığı özel bir ağdır. İnternet üzerinden sosyal hesaplara erişim sağlayabilmek için bazı özel bilgilerin veriler ile giriş yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özel bilgiler ile giriş yapıldığı taktirde kişisel bilgiler ve veriler, sosyal ağ üzerinde depolanacaktır. Ayrıca siber suçların arasında kişisel bilgilerin verilerin saklanması ilkesi suçu yer almaktadır.

Diğer Siber Suçlar şu Şekildedir;

Siber suçlar arasında en bilinen örnek siber dolandırıcılıktır.

Kişisel bilgilerin ve verilerin gizlice saklanarak kullanıldığı suçların arasında kimlik dolandırıcılığı bulunmaktadır.

Banka kartlarının üzerindeki bilgilerin çalınarak, kart sahibi adına kullanılması da siber suçların arasındadır.

Kurumlara ait olan bilgilerin çalınarak, kurumlara zarar vermeye çalışmak, siber suçlar arasında yer alır.

Kişisel bilgilerin ve verilerin çalınarak, kurum ya da kişilere şantaj yapılması, siber suçlar arasındadır.

Kurum ya da şirketin verilerinin, özel bilgilerinin çalınarak, dolandırmaya çalışmak siber suçlar arasındadır.

Siber Saldırılara Karşı Korunma Yöntemleri!

Siber saldırılara karşı korunma yöntemleri içerisinde, kişisel bilgilerin yer aldığı veri şifrelerinin ayrı olması gerekir.

Kişisel verilerin olduğu hesaplar, belirli aralıklarla kontrol edilmelidir ve şifreler düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

Kişisel hesapların şifreleri bir başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

Kullanılan cihazların içerisine lisanlı siber güvenlik koruyucuların kurulması gerekmektedir.

Bilinmeyen kişilerin gönderdiği linklere tıklama yapılmamalıdır. Yabancı kaynaklı olan linkler genelde virüs bulaştırmaktadır, bu durum kişisel bilgeleri çalmaya yöneliktir.

Herkese açık kaynaklı tarayıcılar kullanılmamalıdır.

Siber Güvenlik Hukuku Nedir?

Siber güvenlik hukuku, genel olarak bilişim suçlarını kapsamaktadır. Siber güvenlik hukukunun işleyişi için siber güvenlik timleri kurulmuştur.

Sanal ortamda sahte hesap kullanarak kişilerin bilgileri çalan ve kötü amaçlı kullanan birçok suçlu bulunmaktadır. Sanal ortamda suçluların çok olması sebebiyle, suçluların tespit edilmesi uzun zaman almaktadır. Buna göre özellikle bilişim suçlarının tespit edilebilmesi için siber güvenlik timleri kurulmuştur. Siber güvenlik ve bilişim timleri suçluların tespit edlimesi ve cezalandırma işlemini, siber güvenlik hukuku kapsamında yapmaktadır.