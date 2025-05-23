Kişisel gelişim alanında daha önce çok satan eserleriyle dikkat çeken Sibel Uzun, okurlarını bu kez insanın en derin yaralarıyla yüzleşmeye, kalbini duymaya ve içsel özgürleşmeye çağırıyor. “Duygusal Özgürleşme”, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Bu eser, kalbini susturan herkes için bir hatırlatma yaparken ruhunu, vicdanını, sezgilerini unutmuş modern insana cesur bir ayna tutuyor. Sibel Uzun, kitabında bireysel dönüşümü; tasavvufun, psikolojinin ve derin sezginin izinden ilerleyerek, yalın ve içten bir dille ele alıyor.

Sibel Uzun, kitabında annelerin anlattığı masallardan başlayarak bireyin duygusal mirasına, çocukluk kodlamalarından toplumsal maskelere, manipülasyondan ilahi adalet algısına kadar birçok başlıkta okuru güçlü bir yüzleşmeye davet ediyor.

“Duygusal Özgürleşme”, cesareti, farkındalığı, şefkati ve samimiyetiyle modern bireyin duygusal yüklerini hafifletecek, içsel özgürlüğüne adım atmasını kolaylaştıracak güçlü bir kaynak olarak okurları bekliyor.

Arka kapaktan…

Her insan bir masalın içine doğar. Kimi, suskun bir annenin bakışında anlatılmamış hikâyelerle büyür. Kimi, öfkeli bir babanın sessizliğinde duyulmamış dualarla. Kimi, sevilmek uğruna kendi sesinden vazgeçer. Zamanla buna sabır denir, unutmaya affetmek adı verilir, dua etmek susmak sanılır.

Karanlıktan Aydınlığa Duygusal Özgürleşme, bastırılmış duyguların gölgesinden vicdanın aydınlığına uzanan bir iç yolculuktur. Her bölüm susturulanı konuşturur, yüzleşilmekten kaçınılanı görünür kılar. Ahlakı çıkarla değil hakla tartar; merhameti güçsüzlük değil, yüksek bilinç olarak yeniden tanımlar. Vicdanı pusula, kalbi rehber kılar. İçindeki 21 günlük uygulama yolculuğu, ezber değil deneyim sunar.

Masalları en güzel anneler anlatır. En çok onlar sezgiyle duyar, kalple görür. Bu kitap, artık anlatılmayan o masalın sessizliğini bozmak için yazıldı. Kalpten doğdu. Kalbe ulaşmak ister. Aklının küpesi şu olsun cevherim: Cesaret, yalnızca eylemle değil, önce kalbin fısıldadığı doğru yola inanmakla başlar.