Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 2019 yılında ‘Benim Adım Melek’ dizisinde başrol oynarken, çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile sette tanışarak evlilik yoluna girmişti. Ancak çift, evliliklerini basından uzak yaşamayı tercih ederek sessiz bir şekilde yürüttü. Zamanla ilişkilerinde sorunlar yaşayan ve sonunda boşanma kararı alan ikilden Sibel Ülker, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı’ gerekçesiyle davayı açan taraf oldu.

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan ‘Üvey Anne’ dizisinde rol alan ünlü isim, boşanma haberleri nedeniyle gündemde yer alsa da, konuyla ilgili hâlâ sessizliğini koruyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sibel Ülker boşanma davasını açarken, Kutsi ise duruşmanın basına yansımaması için mahkemeden gizlilik kararı aldırdı. Olayın ayrıntıları ve çiftin son durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor.