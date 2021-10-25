Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Yaz aylarında lüks bir yatta görüntülenen Emir Sarıgül ve Sibel Can şimdi de aynı araçla İstanbul’daki bir restorana gitti, arkadaşlarıyla buluştu, yemek yedi.

Sibel Can’ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı

6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşayan çiftle ilgili TV 100’ün yaptığı özel habere göre, “Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul’daki bir restorana gitti, arkadaşlarıyla buluştu, yemek yedi. Yemekte Sibel Can’ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.”