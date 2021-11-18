Shawn Mendes-Camila Cabello çifti ayrıldıklarını duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı çift Shawn Mendes ve Camila Cabello iki yıllık birlikteliklerine son verdi. Çift ilişkilerine 2019 yılında yayınladıkları “Senorita” şarkısından kısa bir süre sonra başlamıştı.

Shawn Mendes ve Camila Cabello çifti ayrılıklarını Instagram hesaplarından paylaştıkları hikayeyle duyurdu. Çift ortak yaptıkları paylaşımda şunları yazdı: “Romantik ilişkimizi sonlandırmaya karar verdik fakat insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü. İlişkimize en iyi arkadaş olarak başladık ve en iyi arkadaş olmaya devam edeceğiz. En başından itibaren verdiğiniz destek için minnettarız.“

İşte çiftin o paylaşımı: