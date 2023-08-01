CNN International sunucusu Chris Wallace’ın podcast’ine konuk olan 65 yaşındaki Sharon Stone, “Temel İçgüdü” filminin kendisini bir seks sembolüne dönüştürdüğünü söyleyerek, film vizyona girdikten sonraki günlerde gözlüğünü almak için dışarı çıktığında neler yaşadığını anlattı.

Ünlü isim, “Trafik ışığında durdum. Herkes arabamın üzerine tırmandı. Yeşil ışık yandı. Arabalar korna çalmaya başladı. İnsanlar tepesindeyken araba kullanmak yasal mı bilmiyordum” dedi.

Wallace bu anıya şaşırıp “Sharon bu hikaye mi yoksa gerçek mi?” diye sordu. Anlattıklarının gerçek olduğunu belirten Stone, “İnsanlar kornaya basıyordu. Arabayı kullanırsam ve birileri yaralanırsa tutuklanır mıyım diye düşündüm” dedi. Hayranlarının giderek agresif hale geldiğini, arabasının tamponlarına ve camlarına zarar verdiğini söyleyen Sharon Stone, hayranlarının kıyafetlerini ve saçlarını çekiştirdiğini de sözlerine ekledi.