Birçok başarılı yapımda yer alan ve ‘Temel İçgüdü’ filmiyle adından sıkça söz ettiren 64 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, yıllar sonra itirafta bulundu.

‘Temel İçgüdü’ filminde ‘Catherine Tramell’ karakterine hayat veren erotik sahnesiyle ve sorgu sahnesiyle akıllara kazınmış ABD’li oyuncu Sharon Stone, oynadığı rolün özel hayatını kötü etkilediğini ve oğlunun velayetini kaybetmesine yol açtığını anlattı.

Sharon Stone, “Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, ‘Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?’ diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti” şeklinde açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, “İnsanlar artık normal televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki beni saniyenin 16’da 1’i kadar bir süre çıplak gördünüz ve çocuğumun velayetini kaybettim” ifadelerini kullandı.

‘Temel İçgüdü’ filmi vizyona girdiği yıl cinsellik ve cinsel şiddeti ele alış şekilleri çok konuşulmuş ve kısa zamanda da en yüksek gişesine ulaşan dördüncü filmi olmuştu.

Üç çocuk annesi Sharon Stone, verdiği röportajda, “İnsanlar artık normal televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki beni saniyenin 16’da 1’i kadar bir süre çıplak gördünüz ve çocuğumun velayetini kaybettim” ifadeleri kullanarak kırgınlığını dile getirdi.

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