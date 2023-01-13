Barselona futbol takımında oynayan Gerard Pique, Shakira ile evli olduğunda çıkan aldatma haberleriyle uzun süre gündemi meşgul etmişti. Grammy ödüllü şarkıcı ile yollarını ayıran futbolcu, aradan çok geçmeden 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başladı.

Bu yaşanılan olaylarda sonra yapımcı Bizarrap ile çalışmaya başlayan Shakira, ‘Music Sessions #53’ adlı yeni parçasıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcının, çıkardığı yeni şarkısında eski eşi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti’yi hedef aldığı düşünülüyor.

Shakira’nın yeni şarkısında kullandığı “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma. Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım. Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadeleri Pique’yi işaret ettiğini düşünülürken, “Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleriyle de Pique’nin yeni sevgilisine gönderme yapıldığı düşünülüyor.

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