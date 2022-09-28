Barcelona’nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, yıllardır birlikteliği bulunan Shakira ile hayatlarını ayırmış ve başka biriyle birlikteliğe başlamıştı. Bir iddia da Shakira tarafından geldi.

Yeni aşkı da futbolcu

Gerard Pique’den ayrılan Shakira, kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. TNG News’in haberine göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira’nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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