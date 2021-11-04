Shakira saldırı anlarını ilk kez anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla parkta vakit geçirirken yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmıştı. Bu anları ise Glamour dergisine verdiği röportajda tüm detaylarıyla anlattı.

Kolombiyalı dünya starı Shakira , “Oğlum Milan ile parkta yürüyüşe çıkarmıştık parkta ona dondurma yediriyordum banklardan birine Milan ile oturmuş dondurma ile uğraşıyorduk. Sonra arkadan iki dev yaban domuzu geldi ve bizi bir anda pusuya düşürdü ve çantamı alıp kaptı! pusuya düşürüldüğümüz anda çevremizde insanlar vardı ama kimse bizim yardımımıza gelmedi” dedi.

Ünlü şarkıcı Shakira sözlerini şöyle devam etti : “Domuzlar çantamı alıp kapınca ben de ‘Aman Tanrım! Aman Tanrım!’ diyerek çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve çantamın içerisinde telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim vardı! Sanki beni anlayacaklarmış gibi hayvanlara bağırıyordum Milan için hazırladığım sandviçin peşinde olduğunu öne süren şarkıcı, “Çantamı karıştırmaya başladılar…Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Bu olay beni çok etkiledi korkunçtu” dedi.