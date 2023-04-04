Barcelona’nın eski futbolcusu Gerard Pique ile 2010 – 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira’nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique’yi suçüstü yakalamıştı.

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique’nin “Kuklasıyım” dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı.

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya’nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.

Shakira, Barcelona Havaalanı’nda görüntülendi. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları, ünlü şarkıcının bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

Shakira, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada ünlü şarkıcının gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Shakira, o şekilde görüntülenmek istemediği için de gözyaşlarını güneş gözlüklerini takarak saklamaya çalıştı.

ABD’nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü şarkıcı, Florida’da çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.