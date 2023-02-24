Shakira ve Gerard Pique çifti, geçtiğimiz yıl Haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique’nin kendisini aldattığını iddia etmiş hem eski eşine hem de eski eşinin yeni sevgilisi hakkında şarkı çıkartarak gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkili arasında sular durulmamışken geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada Gerard Pique’nin annesi Montserrat Bernabeu’nun Shakira‘ya fiziksel şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Montserrat Bernabeu’nun Shakira’nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medyada Gerard Pique ve annesine tepkiler çoğaldı.

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