46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Gerard Pique‘nin 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique’nin ihaneti sebebiyle son bulmuştu. Çift, Milan ve Sasha adlarını verdikleri iki çocuk sahibiydi.

Olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen güzel şarkıcı, ocak ayında İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmış ve sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti’ye (23) yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu. Medyanın özel hayatına karşı gösterdiği büyük ilgi karşısında Shakira, son olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

İfadelerine “Saygıdeğer dostlar, gazeteciler ve medya kuruluşları… Kamusal bir figür olarak hayatımdaki bu değişim döneminde, basının beni ve ailemi çevreleyen kalıcı bir merakı olması anlaşılabilir bir durum” diyerek başlayan Shakira, şöyle devam etti:

“Ancak oğullarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl geçirdiler. Paparazziler ve Barselona’daki çeşitli medya kuruluşları tarafından sürekli bir kuşatmaya maruz kaldılar. Artık hayatlarında yeni bir döneme girdiklerine göre, medyadan çocuklarımın mahremiyet haklarına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okul giriş-çıkışlarında ve okul dışı katıldıkları etkinlerinde takip etmekten veya evimizin kapısında beklemekten kaçınmanızı rica ediyorum” diyen Shakira, 10 ve 8 yaşlarındaki oğullarına ‘mümkün olan en insani şekilde’ davranılması ve ‘kameraların sürekli incelemesi’ olmadan hayatlarını huzur içinde yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.”

Geçtiğimiz günlerde çocukları Sasha ve Milan ile birlikte Barcelona’dan ayrılan 46 yaşındaki şarkıcı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bunu bir sanatçı olarak değil, her çocuğun hak ettiği gibi mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşayabilmeleri için çocuklarının psikolojik ve duygusal refahını korumak ve gözetmek isteyen bir anne olarak istiyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.”