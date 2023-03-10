Gerard Pique, Clara Chia Marti ile Shakira’yı aldatması nedeniyle ikilinin ilişkilerinin bitmesinin ardından gelen yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pique evlilik yolunda

Futbol yıldızı Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile nikah masasına oturma hazırlığında. Bir İspanyol dergisinin iddiasına göre, birbirlerine çok aşık olduklarını belirten Gerard Pique, genç sevgilisine çoktan evlilik teklif etti.

Düğün sevgilisinin isteğine göre yapılacak

Pique’nin, düğün törenini sevgilisinin isteğine göre yapma konusunda ona söz verdiği iddialar arasında. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia’nın da gösterişten uzak, sade bir düğün töreni istediği öğrenildi.

Bu iddialar hakkında çiftten şu ana kadar herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

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