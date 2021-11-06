Shakira başına gelen korkunç olayı anlattı!

Shakira, Glaomur’a verdiği röportajda etkisinden hala çıkamadığı korkutucu olayla ilgili açıklamalar yaptı.

“İnsanlar hiçbir şey yapmadı!”

Ünlü şarkıcı, “Oğlum Milan’ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk. Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!” dedi. Shakira, domuz saldırısı sırasında etrafta bulunan insanların onları sadece izlediğini ifade ederek, “Ben de ‘Aman Tanrım! Aman Tanrım!’ diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, herşeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi… Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!” diyerek sitemde bulundu.

Bir sandviç için!

Çantasını alan domuzların çantayı karıştırdıktan sonra Shakira’nın oğlu için yaptığı sandviçi alığ gittiklerini söyleyen ünlü şarkıcı, o anları, “Çantamı karıştırmaya başladılar… Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Korkunçtu!” ifadeleriyle anlattı.