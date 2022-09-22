Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira‘yla yollarını ayırmıştı.

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen ünlü şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” şeklinde konuştu.

Shakira dergiye verdiği röportajda “Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor” ifadelerini kullandı.

12 tane Grammy’yi elinde rehin tutuyor

Diğer yandan, boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia gündeme damgasını vurmuştu. Bazı kaynaklara göre, Pique Shakira’nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy’yi elinde rehin tutuyor. Sebebiyse çocuklarının velayeti. Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri verilmesini istediği halde Pique’nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.

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