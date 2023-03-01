Sosyal medya güzellik sektörüne yön verdiği kadar moda sektörüne de yön vermeye devam ediyor. İlk başta sade modeller ile çocukların ve genç kızların ayağında gördüğümüz Mary Jane ayakkabı modelini yakın zamanda 7’den 70’e herkeste görmeye başladık. Renkli ve yüksek platform modelleriyle son dönemlerde podyumlarda karşımıza çıkan Mary Jane ayakkabıları artık sokaklarda da karşımıza çıkıyor.

Her kadının içindeki çocuğu ortaya çıkaran ve yeniden yapılandırılarak modern hale gelen Mary Jane ayakkabıları, uzun süre sokaklarda ve podyumlarda göreceğiz gibi gözüküyor.

Ayakkabı modelleri arasında en ikonikleşmiş olan Mary Jane modelinin sokak ve podyum görünümlerini sizler için derledik:

Ece Dilan Atar

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