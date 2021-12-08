Trend tahmin ajansı ve evrensel renk sistemi, önümüzdeki kış sezonunu şekillendirecek olan renk tonlarını seçmek için bir kez daha iş birliği yaptı. WGSN ve Coloro’nun FW22/23 renk seçenekleri, doğayla yakın bir bağı yansıtırken zamansızlığı ve pozitifliği harmanlıyor. Tüm bu yeni ve yenilikçi tonlar, toprak rengi öncülüğünde, yatıştırıcı yeşil ve canlı maviden, yumuşak sarı ve yoğun kahverengiye kadar uzanıyor.

Bal Peteği

‘Duygular’ tam kapasitesiyle, gelecek sezonun kilit unsuru gibi görünüyor. Bu yumuşak sarı renk tonu, altın ve hardal tonlarıyla sıcaklık sağlayıp; ruh halimizi yükseltiyor. Bal peteği rengi, özellikle aksesuarlar ve spor giyim için tek başına veya diğer ton ve kahverengi tonlarla birlikte kullanılabilirken, özellikle metalik ve parlak dokularda ortaya çıkma potansiyeli taşıyor.

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı, son birkaç yıldır yaygın olan bir fikir olan zihinsel ve fiziksel sağlık fikrini somutlaştırır nitelikte. Sakinlik, zamansızlık ve bilgeliği temsiliyle, mavi alt tonlara sahip, yeşim taşı rengi; moda endüstrisi adına iyi bir seçim olacak gibi duruyor.

Orkide Çiçeği

Zaten 2022 yılının rengi olan Orkide Çiçeği, SS22’den FW22/23 sezonuna kolaylıkla geçiş yapacak. Küçük lükslerin yanı sıra doğadan gelen değerli hediyeleri bünyesinde barındıran orkide çiçeği, ilhamını orkide bitkisinden alıyor. Dijital dünyaya uygunluğu ile de tüm sezon önemli bir renk konumunda olacak gibi duruyor.

Koyu Meşe

WGSN ve Coloro, FW19/20 ve 21/22 koleksiyonlarının yerini koyu kahverengi tonlarının alacağını tahmin etmişti ve bu kahverengiler, 22/23 sezonunun ana renklerinden biri olmaya devam edecek. Daha yavaş bir mode endüstrisine çağrıları barındıran renk; ayakkabılarda, giysilerde veya aksesuarlarda önümüzdeki kış yinelenen tonlardan biri olacak.

Lazuli Mavisi

Özellikle rahat kumaşlar ve bunların yanı sıra cam ve parlak yüzeyler için uygun olacaktır. Zengin ve doygun dokunuşlarıyla, önümüzdeki sezon oldukça dikkat çekecek.