Beyoncé, şu anda Gucci’nin web sitesinde stokta olmayan ancak 13 bin dolardan satışa çıkarılan Gucci x Balenciaga ‘Hacker’ koleksiyonu, kristal kum saati ceketiyle en ışıltılı haliyle poz verdi.

Sezonun en güncel yorumlamalarından birini yapan Beyoncé’in parıltılı ceketi, Balenciaga’nın özel vurgulu siluetine sahip ve her iki evin adıyla da süslenmiş. Sanatçı görünümüne son noktayı ise monogramlı tozluk çizmeler ile koyuyor.

Gucci’nin 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonundan parçalar Beyoncé ile, Jay-Z’nin doğum gününde tekrar yorumlanarak gündeme gelirken, Jay- Z ile olan süper-özel ilişkileri ve aralarındaki gerginlikler takipçileri tarafından yeniden ele alındı.