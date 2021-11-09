Sezonsuz sonbahar parçası; Triko elbiseler

Soğuk günlerde hem sıcaklığı hem de dokusuyla sizi yalnız bırakmayacak triko elbiseler pozitif enerji dozunuzu arttırıyor. Triko elbiselerin üstüne kaşe kabanlar, deri ceketler ve şişme montlarla altına ise sneakres, kısa bot ve uzun çizme ile tamamlayarak kombini günün birçok anına uyarlayabilirsiniz. Kapsül bir sonbahar gardırobunun olmazsa olmazı olan triko elbiseler her sezon en sevilen parçalar arasında yer alıyor.

Sizler için derlediğimiz sezonun en trend triko elbiseleri…

H&M 429 TL





ZARA 299 TL





H&M 349 TL





MANGO 399 TL





İPEKYOL 899 TL





H&M 429 TL





MANGO 399 TL





ZARA 449 TL





TWİST 899 TL





H&M 349 TL