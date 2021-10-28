Sezer Dermenci’den İvana Sert’e iltifatlar

Posta gazetesinden Halil Kalmuk’a konuşan Sezer Dermenci “Bizim kafa yapımız aynı. Ortak noktalarımız çok” dedi

Sezer İvan Sert’in doğum gününü partisinde şöyle konuştu, “Bizim kafa yapımız aynı. Ortak noktalarımız çok. Mesela ikimiz de spor tutkunuyuz, yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Aramızda hem büyük bir aşk hem de sonsuz güven var. İvana hayatımın anlamı” dedi. İş insanı, modacı sevgilisinin doğum gününü, “Değerlim, sevdiğim, kadınım nice yaşların olsun” sözleriyle kutladı.