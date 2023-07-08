Yargıya taşınan olay, TV100’ün haberine göre şöyle gelişti: 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri L.A.M.’nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı.

Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, L.A.M.’yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen L.A.M.’nin daha önce de Sezen Aksu’nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.L.A.M. hakkında ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret’ suçlarından işlem başlatıldı.L.A.M.’nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L.A.M.’nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.